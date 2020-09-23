Киев, , 20:28 — REGNUM Убытки государственной энергетической компании «Нафтогаз Украины» объясняются снижением спроса и цен на энергоресурсы, и являются вполне ожидаемыми.

Об этом вечером 23 сентября заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коболев подчеркнул, что в госкомпании готовились к соответствующей кризисной ситуации. В частности, у «Нафтогаза» есть «взвешенный план действий» и достаточный запас прочности для прохождения кризисного периода.

Он также отметил, что это не проблема только «Нафтогаза», поскольку крупнейшие нефтегазовые компании мира фиксируют убытки на фоне обвала цен, которые в Европе уже упали с начала года на 58% до рекордно исторических минимумов.

Менеджер отмечает, что финансовое состояние «Нафтогаза» значительно улучшится, если ситуацию с внутренними долгами урегулируют честно, «без предвыборного популизма» и в пользу государственной компании, поскольку речь идет о сумме около 100 млрд грн.

Напомним, что ранее сегодня был обнародован финансовый отчет «Нафтогаза», согласно которому консолидированный чистый убыток группы в первом полугодии 2020 года составил 11,541 млрд грн. В прошлом году «Нафтогаз» получил за этот период 24,704 млрд грн прибыли. Кроме того, сегодня стало известно, что «Нафтогаз Украины» второй месяц подряд резко поднимает цену на газ для производителей тепловой энергии. В частности, в сентябре производители тепла будут покупать газ на 45% дороже, чем в августе.