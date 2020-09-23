Рим, , 20:12 — REGNUM

Если правительство Италии не окажет полноценную поддержку бизнесу и рынку труда, то число новых безработных к концу 2020 года увеличится до 2 миллионов человек, заявил в среду, 23 сентября, глава национальной транспортно-логистической бизнес-ассоциации Confetra Гвидо Николини.

По данным официальной статистики, с начала 2020 года число рабочих мест в стране сократилось на 800 тысяч.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии снизился на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение почти 100 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС бюджет Италии и итальянские компании могут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.