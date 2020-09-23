Харбин, Китай, , 20:11 — REGNUM В китайском Харбине, административном центре пограничной с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян, в режиме онлайн проведена конференция по привлечению в регион инвестиций, сообщает 23 сентября Синьхуа.

По сообщению правительства Харбина, в конференции приняли участие свыше семисот участников и гостей. В ходе обсуждений и переговоров подписано 21 соглашение о сотрудничестве. Выражая одобрение результатами форума, представители городского правительства подчеркнули, что благодаря политике реформ и открытости, в рамках которой проводится это и другие мероприятия, Харбин устанавливает взаимовыгодные связи с внешним миром. Это оказывает позитивное воздействие на его развитие и восстановление экономики после эпидемии коронавирусной инфекции.

Отметим, что это первое мероприятие в Харбине после весенней эпидемиологической вспышки.