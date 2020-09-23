Пекин, , 20:10 — REGNUM В китайском Тяньцзине открылась 13-я ярмарка инвестиционного сотрудничества Тяньцзинь — Тайвань. Выступая на церемонии открытия, руководитель Канцелярии ЦК КПК по делам Тайваня Лю Цзен призвал к укреплению контактов и обменов между соотечественниками по обоим берегам Тайваньского пролива на благо их общих интересов. Об этом 23 сентября сообщает Синьхуа, особо отмечая его слова о том, что сепаратистов на острове меньшинство, и они действуют вопреки воле общественности.

«Независимость» Тайваня — это тупик, подчеркнул Лю Цзен, отметив, что тайваньские граждане расширяют участие в двусторонних мероприятиях, и открытие ярмарки в Тяньцзине — яркий пример укрепляющегося сотрудничества материка и острова. Наиболее активно, по его словам, взаимодействие продвигается представителями предпринимательского сообщества Тайваня, для которых в КНР созданы самые благоприятные условия.