Москва, , 19:18 — REGNUM Потребительские цены в России за период с 15 по 21 сентября в среднем не изменились после снижения на 0,1% неделей ранее. Об этом сообщает 23 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

За период с начала сентября ведомством зафиксирована дефляция в размере 0,1%, инфляция за период с начала года сохранилась на уровне 2,9%.

Согласно данным Росстата, за неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали сахар-песок — на 2,3%, подсолнечное масло — на 0,9%, варёная колбаса — на 0,5%, сосиски, сардельки, мясные консервы, куриные яйца, чёрный чай и макаронные изделия — на 0,3%, мороженая рыба, сливочное масло, маргарин, жирный творог и печенье — на 0,2%.

В то же время мясо кур стало дешевле на 0,3%, стерилизованное молоко, рис и пшено — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 1,8%, в том числе морковь подорожали на 3,6%, яблоки — на 3,2%, картофель — на 3,1%, белокочанная капуста — на 2,7%, репчатый лук — на 2,2%. В то же время помидоры подорожали на 3,2%, огурцы — на 2,6%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо, по данным Росстата, в среднем не изменились.