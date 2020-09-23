Ижевск, , 18:32 — REGNUM Прокуратура Удмуртии проводит проверку информации, размещенной в социальных сетях, о стимулирующих выплатах медицинским работникам. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Уточняется, что в соцсетях опубликованы данные о невыплатах медикам Можгинской и Глазовской больниц, а также Станции скорой медицинской помощи.

«По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц республиканского министерства здравоохранения и главных врачей», — заключили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на начало августа 2286 работников здравоохранения в Удмуртии получили дополнительные выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку, а также за выполнение особо важных работ. Всего на стимулирующие выплаты медикам в республике направлено 459,1 млн рублей, из них 423 млн рублей — средства федерального бюджета.

Кроме того, выплаты на сумму около 99 млн рублей получили 3910 сотрудников социальных учреждений, которые находились на карантине в период пандемии.

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