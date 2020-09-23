23 сентября 2020 | Время чтения 4 мин

Галина Смирнова, , 18:28 — REGNUM Слишком уж сложная «шахматная партия» разыгралась, скорее всего, благодаря, а не вопреки, Герману Грефу в его как бы не сложившихся отношениях с «Яндексом», из которой, еще не факт, что проигравшим выйдет именно глава Сбербанка. Все-таки, несмотря на свою одержимость, из-за которой он порою производит впечатление как жадного банкира, он все-таки именно прежде политик, чем банкир, причем довольно дальновидный или правильнее было бы сказать — знающий о многих событиях наперед и действующий в рамках, скажем так, чьей-то некой стратегии построения модели будущего. Мы, как простые обыватели в этом бренном мире, можем судить об этом хотя бы по тому, как он активно принялся строить технологическую экосистему в рамках банковской и ухватился за систему образования в России. Потому — то с самого начала затеянное сотрудничество Сбербанка с «Яндексом» и последующий «развод» выглядели более чем странно. То, с какой фактически легкостью из своих цепких рук, Сбербанк выпустил «Яндекс» и, вовсе, вызвало изумление. Многие эксперты тогда подмечали, что подобный шаг может «дорого» обойтись «Яндексу» — компания обретет в лице Сбербанка мощного врага. Тем временем «Яндекс» как будто поспешил прикрыться от потенциальной угрозы крылом другого игрока финансового рынка страны — ВТБ. И вот сейчас в СМИ появились разговоры о покупке «Яндексом» TCS Group Holding (головная компания Тинькофф банка и «Тинькофф страхования»). Приводится и ссылка на портал Лондонской Фондовой Биржи (London Stock Exchange), где сообщается о намерении совершения сделки. При этом изданию, Ведомости в «Яндексе» подтвердили информацию о том, что TCS Group ведет переговоры о своей продаже Yandex N.V.

Эксперты принялись раздумывать, где же «Яндексу» найти необходимые для сделки инвестиции, а тем временем акции компаний только на новости о совершении возможной сделки взлетели ввысь. Между тем, заметим, еще вчера в СМИ шла речь о продаже «Яндексу» TCS Group Holding, а сегодня уже говорится не о продаже, а о возможном слиянии. Причем об этом заявил сам банкир. На своей странице в Instagram Олег Тиньков сообщил, что эта сделка не продажа, а скорее слияние. Однако, обратим внимание на то, что в сообщении Лондонской фондовой биржи говорится, что потенциальная сделка будет реализована по месту расположения Тинькоффа, то есть на Кипре, где находится семейный траст бизнесмена. Нельзя исключать, что в недалеком будущем к семейному трасту Тинькова из-за возникших у него проблем в отношениях с налоговыми органами США, могут также возникнуть претензии. Более того, из сообщения Лондонской биржи следует, что если сделка будет проводиться путем слияния, собственно, о чем уже сегодня сообщил банкир, как пока что о намерении, то «она будет подлежать общей юрисдикции кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам и Комиссии по поглощениям и слияниям в Великобритании. В соответствии со статьей 4 директивы 2004/25 / EC о заявках на поглощение, соответствующее законодательство кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам будет применяться в отношении информации о сотрудниках и вопросов корпоративного права, а городской кодекс Великобритании о поглощениях и слияниях будет применяться в отношении рассмотрения и процедурных вопросов».

Подчеркнем также, что финансовым консультантом Тинькофф выступает J. P. Morgan Cazenove. В 2013 году сообщалось, что Герман Греф был избран в новый состав международного совета JPMorgan Chase. К слову, с 2008 года это место занимал гендиректор госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс. В совет JPMorgan Chase Греф вошел наряду с бывшим премьер-министром Великобритании Тони Блэром и президентом Китайской инвестиционной корпорации (CIC) Гао Сицином. Как сообщал тогда портал «Банки ру» со ссылкой на своих экспертов, JP Morgan активно сотрудничает с Россией по многим вопросам, в частности приватизации, взаимодействию с рейтинговыми агентствами, продвижению проекта Международного финансового центра. Кстати, тогда же говорилось, что и Греф, и председатель правления JPMorgan Chase & Co Джеймс Даймон входят в международный консультативный совет по созданию и развитию МФЦ в России. А в апреле 2017 года ТАСС сообщал, что супруга бывшего вице-президента США Джо Байдена, сегодня претендующего на пост президента США, будет работать в крупнейшем американском инвестиционном банке США — JP Morgan Chase. Об этом банк сообщил на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Судя по всему у Олега Тинькова слишком мало шансов выбраться из неприятностей «сухим». Но вот «Яндекс» хочет ступить в ту же воду? Герман Греф, вероятно, этого и ждет или именно такой ход событий и был спланирован. Утверждать ни то ни другое невозможно, можно лишь строить догадки.