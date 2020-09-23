Ижевск, , 18:11 — REGNUM В Удмуртии в ближайшее время планируется запустить в работу единый медицинский кол-центр. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Он отметил, что эта мера позволит снизить напряжение среди жителей республики, а также разгрузить бригады скорой помощи. Специалисты центра будут опрашивать пациентов по чек-листу о симптомах, давать рекомендации и поддерживать связь во время всего лечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бригада московских врачей, которая в течение десяти дней оказывала консультационную и методическую помощь медработникам республики, вынесла рекомендации медикам Удмуртии.

«Пациенты с легкой степенью заболевания должны лечиться амбулаторно, а с тяжелыми поражениями — в стационаре. В Удмуртии в основном заболевшие находятся в COVID-центрах», — пояснил руководитель бригады медиков из Москвы, врач-хирург госпиталя для ветеранов войны №1 Сергей Андреев.

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