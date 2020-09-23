Подгорица, , 18:08 — REGNUM Министерство финансов Сербии опровергло утверждения некоторых черногорских СМИ о том, что Сербия близка к соглашению с Китаем о покупке долга Черногории за участок автострады Бар-Боляре.

Как сообщили порталу B92.net в министерстве, эта информация «определенно не соответствует действительности».

Ранее в некоторых черногорских СМИ появилась информация о том, что Сербия завершает переговоры с китайскими официальными лицами о выкупе ссуды у их банка Exim на строительство участка шоссе Бар-Боляре, проходящего через Черногорию.

Как указывалось в этих публикациях, в случае, если Черногория не сможет погасить заем, а Сербия и Китай заключат указанное соглашение, одним из вариантов для Черногории будет аренда части дороги через свою территорию в Сербию.

«В этом случае Сербия станет экономическим хозяином Черногории, что теперь почти наверняка, учитывая, что наша экономика находится в плохом состоянии», — заявили тогда некоторые черногорские СМИ.