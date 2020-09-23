Ижевск, , 18:00 — REGNUM В Удмуртию в рамках национального проекта «Здравоохранение» поступили ещё 22 автомобиля скорой помощи класса В. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В числе новых машин — 13 автомобилей марки Ford, остальные — марки УАЗ «Патриот». Из этой партии девять машин останутся в Ижевске, 13 машин направят в районные больницы в Воткинске, Можге, Алнашах, Балезино, Игре, Вавоже, Уве, Грахово и Кизнере.

Все автомобили оснащены необходимым современным оборудованием для оказания экстренной помощи: имеется дефибриллятор и электрокардиограф производства завода «Аксион», аппарат искусственной вентиляции легких, комплекс подачи медицинских газов, кислородный ингалятор, дефибриллятор-монитор, инфузомат, глюкометр, аспиратор и бактерицидный облучатель.

«Критичная потребность в автомобилях скорой помощи в республике закрыта. Но в районных больницах ещё осталась техника, которая требует плановой замены, поэтому в следующем году мы продолжим работу в этом направлении», — заверил глава Удмуртии Александр Бречалов.

В пресс-службе напомнили, что парк медицинского автотранспорта в республике включает 251 автомобиль.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республику поступили 11 автомобилей скорой помощи марки Ford и шесть машин УАЗ. Позднее были доставлены шесть новых машин, а затем ещё четыре автомобиля марки ГАЗ. Всего в этом году в республику поступило 43 новых машины скорой помощи, частично средства на их приобретение были выделены из резервного фонда правительства РФ в рамках борьбы с последствиями распространения новой коронавирусной инфекции.

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