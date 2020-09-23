Геленджик, Краснодарский край, , 17:49 — REGNUM С 19 по 21 сентября в Геленджике прошел второй независимый конкурс вин российских производителей Russian Wines Competition. Эпидемическая ситуация 2020 года внесла свои коррективы. К живым дегустациям и обсуждениям добавили интерактивные онлайн-форматы с прямым эфиром на YouTube-канала Vine and Wine, где обсуждались актуальные темы и проблемы винной индустрии России.

Академики назвали лучшие российские вина Игорь Улько

В 2020 году жюри конкурса состояло исключительно из винных академиков России. На стадии преселекции было продегустировали 533 вина российских производителей. В лонг-лист самого конкурса отобрано 200 образцов. Все вина были закуплены в магазинах. Таким образом жюри демонстрировало свою близость к потребителям.

Основной вывод — это качество и конкурентоспособность российского вина. За 2019−2020 годы виноделие России окончательно окрепло.

«Ко второму конкурсу готовились долго. Ему предшествовала тщательная преселекция вин, представленных в розничной продаже в настоящее время, которых не было на первом Russian Wines Competition, — рассказал организатор конкурса Леонид Фадеев. — Это сознательный выбор. Мы хотим открывать новое и лучшее для простого потребителя российских вин. Закупали вина, как и раньше, в розничной сети, никаких прямых поставок с виноделен. Все для объективной оценки продукции, поступающей на прилавок. Произошли некоторые изменения и в формате конкурса: добавили интерактивный блок, который оказался очень популярен, изменился состав судей, опубликовали результаты преселекции. Что-то продиктовано временем, что-то просто расширило границы события. Мы ждали хороших результатов, и, как нам кажется, они получились достойными».

В обновленный состав жюри вошли 5 квалифицированных профессионалов международного уровня из России. Все они неоднократные призеры международных конкурсов, действующие сомелье, педагоги, руководители энотек и винных хозяйств: Анна Баранова, Дарья Верещагина, Николай Чащинов, Снежана Ревчук и Леонид Фадеев.

Напитки дегустировались «вслепую» и оценивались в четырех категориях по 100-балльной системе с помощью специализированной электронной программы. Победителями стали вина следующих производителей: «Лефкадия», «Винодельня Узунов», «Кубань-Вино» и «Абрау-Дюрсо». Вина получают титул «Лучшее вино российского производителя 2020 года по версии Russian Wines Competition (c)️».

Спонсоров конкурса выступило АО «Скалистый берег». На данный момент это хозяйство активно развивается, сдана в эксплуатацию первая очередь современной винодельни гравитационного типа по уникальному проекту, началось производство вина из урожая с собственного виноградника.

«Скалистый берег» второй раз принимает участие в конкурсе в качестве спонсора. Для нас этот проект очень важный и интересный. В нем есть уникальность — он независим от производителей. Организаторы проводят прямые закупки вина из магазинов. И это, пожалуй, единственный конкурс в России в судействе которого участвуют только эксперты, имеющие признанную в мире аттестацию», — рассказал генеральный директор АО «Скалистый берег» Станислав Осмоловский.

Российское вино становится трендом и занимает все более внушительные разделы в винных шкафах потребителей и картах ресторанов.