Архангельск, , 17:48 — REGNUM В 2021 году величина прожиточного минимума для пенсионеров Архангельской области вырастет с 10 955 до 11 403 рублей. Как сообщили ИА REGNUM в областном собрании депутатов, соответствующее решение сегодня было принято на очередной сессии.

«Это решение позволяет увеличить пенсии тем людям, у кого она ниже установленного прожиточного минимума. Сегодня это касается более 27 тысяч жителей Архангельской области. В общей сложности из федерального и областного бюджетов на эти цели потребуется в следующем году более одного миллиарда рублей», — отметила министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Елена Молчанова.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области отмечается снижение доходов населения. По данным статистики, во втором квартале текущего года среднедушевой доход в регионе составил 34 428,9 рубля, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом реальные доходы населения упали на 6,2%.