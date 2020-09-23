Архангельск, 23 сентября 2020, 17:48 — REGNUM В 2021 году величина прожиточного минимума для пенсионеров Архангельской области вырастет с 10 955 до 11 403 рублей. Как сообщили ИА REGNUM в областном собрании депутатов, соответствующее решение сегодня было принято на очередной сессии.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области отмечается снижение доходов населения. По данным статистики, во втором квартале текущего года среднедушевой доход в регионе составил 34 428,9 рубля, что на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом реальные доходы населения упали на 6,2%.