Москва, , 17:47 — REGNUM Когда речь заходит о результатах работы правительства РФ, которые можно измерить, то они оказываются не особо впечатляющими. Об этом 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Так он прокомментировал слова премьер-министра о том, что надо «перезапустить позитивные процессы и продолжить движение вперед».

«В самом деле, многие заявления членов правительства РФ и различных экспертов изобилуют большим количеством не совсем ясных терминов, — сказал Григорьев. — «Позитивные процессы», «инвестиционные циклы», «структурные изменения» — трудно понять, что конкретно имеется в виду, а ещё труднее понять, как это можно измерить. Там же, где результаты измерить всё же можно, итоги деятельности оказываются не особо впечатляющими. Особенно это касается показателей роста экономики и реальных располагаемых доходов».

Как пояснил Григорьев, довольно часто под «позитивными процессами» и прочими достижениями подразумевается поддержание так называемой макроэкономической стабильности — низкой инфляции, госдолга, бездефицитного бюджета.

«Как видят все граждане России, это не приводит к ощутимому росту доходов и общего благосостояния. Зато, если верить заявлениям, «закладывает основу для будущих достижений», сроки которых, к сожалению, не оглашаются», — сказал эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что общенациональный план действий в сфере экономики, работу над которым завершает правительство РФ, едва ли даст какой-то значимый позитивный эффект.

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