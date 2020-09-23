Москва, 23 сентября 2020, 17:47 — REGNUM Когда речь заходит о результатах работы правительства РФ, которые можно измерить, то они оказываются не особо впечатляющими. Об этом 23 сентября корреспонденту ИА REGNUM заявил экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Так он прокомментировал слова премьер-министра о том, что надо «перезапустить позитивные процессы и продолжить движение вперед».
Как пояснил Григорьев, довольно часто под «позитивными процессами» и прочими достижениями подразумевается поддержание так называемой макроэкономической стабильности — низкой инфляции, госдолга, бездефицитного бюджета.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Хазин заявил, что общенациональный план действий в сфере экономики, работу над которым завершает правительство РФ, едва ли даст какой-то значимый позитивный эффект.
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