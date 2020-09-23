Москва, , 17:38 — REGNUM Бывший депутат Государственной думы РФ Владимир Родин на пресс-конференции в МИЦ «Известия» заявил, что вопросы реконструкции исторического здания ТЭЦ-7 на Краснопресненской набережной в Москве почти не интересуют москвичей и жителей Краснопресненского района в частности.

«Я очень не хочу скепсис вносить в наше общение, но хотел бы отметить, что киноцентр «Соловей» (снесен в декабре 2019 года, решение о сносе вызвало широкий общественный резонанс — прим. ред.) значительно больше привлек внимание москвичей, причем самой энергичной части — молодежи. Потому что это уникальный центр. Кто там бывал, может подтвердить это. И все равно это не стало центром протеста, пикетирования круглосуточного. Выбранный сегодня объект (ТЭЦ-7 — прим. ред.) я считаю, еще меньше затрагивает интересы москвичей и в том числе жителей Пресненского района», — отметил Владимир Родин.

Пресс-конференция была посвящена подготовке референдума по сохранению исторических зданий электростанции, построенных в 1925—1927 годах, и превращению их в современный арт-объект. При этом собственник зданий и участка, группа компаний «Ташир», ранее не только обещала сохранить и полностью отреставрировать постройки, признанные объектом культурного наследия, но и организовать в них музейно-выставочное пространство, которое будет доступно всем москвичам и гостям столицы.