Пенза, , 17:50 — REGNUM Железнодорожным транспортом доставлена первая партия растительного масла по маршруту Пенза — Харбин. Продукция пензенского маслозавода успешно перенесла опытную перевозку. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

Доставка продовольственного груза осуществлялась через сухопутный погранпереход Забайкальск — Маньчжурия. В июле 2020 года компания «Русгрэйн», ОАО «РЖД» и китайская железная дорога договорились о развитии транспортной экспортной инфраструктуры контейнерных перевозок с использованием флекситанков. До этого в Китай растительное масло доставлялось исключительно морским путем, в лучшем случае его на границе перегружали с железнодорожного на автомобильный транспорт. Оба логистических варианта занимали продолжительное время и требовали сложных технических решений.

По всему маршруту Пенза — Харбин вели мониторинг состояния контейнеров и флекситанков. Вскрытие емкостей и их осмотр проводили с участием специалистов Китайской ЖД, таможенных органов КНР, китайского завода — производителя флекситанков и грузополучателя. По итогам участники комиссии подписали акт технического состояния емкостей с указанием положительных результатов осмотра и опытной перевозки.

После первой успешной доставки руководство компании «Русгрэйн» договорилось с руководством Харбинской ЖД выйти с ходатайством в адрес РЖД и Китайской ЖД о реализации второго этапа опытной перевозки по маршруту Пенза — Харбин.

ИА REGNUM напоминает, первый поезд из 100 контейнеров с 2 тыс. тонн подсолнечного и рапсового масла из Пензенской области в Чунцин отправился 28 ноября 2019 года.

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