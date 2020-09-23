Нью-Йорк, США, , 16:59 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США начали и продолжают торги 23 сентября разнонаправленно.

К настоящему моменту индекс Dow Jones вырос на 123,14 пункта (0,45%), до 27 411,32 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 1,83 пункта (0,06%), до 3317,40 пункта, индекс Nasdaq опустился на 32,36 пункта (0,30%), до 10 931,28 пункта.

Отметим, американский фондовый рынок нестабилен с начала сентября, когда два из трех основных индексов, S&P и Nasdaq, достигли рекордных максимумов.

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