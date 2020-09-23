Киев, , 17:01 — REGNUM В министерстве энергетики Украины сегодня, 23 сентября, обнародовали данные о топливных запасах страны на зиму, передает корреспондент ИА REGNUM.

В сообщении ведомства подчеркивается, что Украина имеет достаточные запасы энергоресурсов для прохождения грядущего осенне-зимнего периода.

В частности, угля на складах страны — 2,89 млн тонн, что на 1,7 млн тонн больше соответствующего периода прошлого года (или на 240,2%); мазута — 48,3 тыс. тонн, что на 16,4 тыс. тонн больше, чем имели в прошлом году (на 151,3%); газа в подземных хранилищах — рекордные 27,19 млрд куб. метров, что на 136,8% больше, чем на соответствующий период прошлого года.

В этом контексте в ведомстве напомнили, что подготовка к осенне-зимнему сезону началась в конце июля.

«Уверена, что мы пройдем отопительный сезон устойчиво и без проблем», — заявил и. о. министра энергетики Ольга Буславец.

ИА REGNUM напоминает, что ранее эксперты заявили, что несмотря на рекордные запасы газа в хранилищах, «Нафтогаз» оказался в трудной ситуации.