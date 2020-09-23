Архангельск, , 16:56 — REGNUM Прожиточный минимум на ребенка в Архангельской области увеличится на 883 рубля. Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский, вопрос об этом будет рассмотрен на сессии областного собрания.

«Предлагаем установить на 2021 год прожиточный минимум на ребенка в размере 13 744 руб. Эта сумма будет применяться при назначении ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей. Собственно при принятии законопроекта это и будет размер выплаты. Рост по сравнению с 2020 годом составит 883 рубля (6,9%)», — написал Цыбульский.

Прогнозируемые расходы федерального и регионального бюджета на эти цели составят 769,7 млн. рублей. Сегодня этот вид соцподдержки в регионе получают родители 4563 детей.