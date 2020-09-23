Челябинск, , 16:54 — REGNUM «Челябинский металлургический комбинат» заплатит за загрязнение реки Миасс. Такое решение 23 сентября вынес Металлургический райсуд Челябинска, сообщает Росприроднадзор

По данным ведомства, в 2016 году в ходе плановой проверки инспекторы нашли нарушения. А анализ взятых в реке проб показал превышение предельной концентрации загрязняющих веществ. Было установлено, что они попали со стоками комбината. Предприятию предписали устранить нарушение, но этого не было сделано.

Тогда ведомство обратилось в суд. И по решению Фемиды комбинат должен возместить ущерб. В природоохранном ведомстве его оценили в более 142 млн рублей. Отметим, решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано.