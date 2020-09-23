Ульяновск, , 16:53 — REGNUM В Ленинском районе Ульяновска после вмешательства прокуратуры администрация УМУП «Городской теплосервис» погасила более 5 млн рублей задолженности по заработной плате. Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

В ходе проверки надзорным ведомством установлено, что на муниципальном предприятии в августе 2020 года не принимались надлежащие меры к своевременной оплате труда 241 работника, в результате образовалось 5,3 млн рублей задолженности по зарплате.

В прокуратуре отмечают, что директору «Городского теплосервиса» внесено представление, в настоящее время долги по заработной плате погашены.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сурском районе Ульяновской области выявлены нарушения по выплате заработной платы в районной больнице перед 104 работниками, размер задолженности составляли около 500 тыс. рублей. Напомним, что в 2020 году в регионе было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты в одном из сельхозкооперативов

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В прокуратуре отмечают, что с начала года в Ульяновской области по фактам нарушений закона об оплате труда возбуждено более 400 дел об административных дел, четыре уголовных дела, в суды ушло 1,8 тыс. исковых заявлений.