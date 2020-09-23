Москва, , 16:50 — REGNUM Счётная палата выявила низкий уровень исполнения расходов по госпрограмме (ФЦП) развития Крыма и Севастополя. Такие данные содержатся в опубликованных 23 сентября материалах Счётной палаты РФ. Материалы опубликованы по результатам анализа отчёта правительства РФ об исполнении бюджета за 2019 год.

Согласно данным Счетной палаты, уровень исполнения расходов ФЦП за 2019 год составил 71,9%, уровень исполнения расходов программы в 2018 году составил 89,4%.

Также, по данным отчёта, «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя» входит в число госпрограмм, по которым по итогам 2019 года отмечено наибольшее число ненаступивших контрольных событий детальных планов-графиков — 27 мероприятий или 64,3%. Кроме того, согласно материалам, в госпрограмме развития Крыма и Севастополя содержит недостаточное количество подпрограмм, что «создает риски недостижения ее цели, а также не позволяет объективно оценить ход решения соответствующих задач».

Как напоминает ИА REGNUM, федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя» была принята в 2014 году с объёмом финансирования в более чем 960 млрд рублей. Летом 2020 года заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил о выделении дополнительно 300 млрд рублей и продлении срока реализации до 2024 года.