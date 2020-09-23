Москва, , 16:43 — REGNUM Организация Объединенных Наций подтвердила ПАО «ФосАгро» статус компании-лидера Глобального договора ООН за приверженность принципам ответственного ведения бизнеса.

ФосАгро была признана одним из наиболее активных участников крупнейшей в мире корпоративной инициативы в области устойчивого развития.

«Ведущие компании со статусом LEAD демонстрируют наивысший уровень взаимодействия с Глобальным договором ООН, — говорит генеральный и исполнительный директор Глобального Договора ООН Санда Оджиамбо. — Больше, чем когда-либо, миру требуются компании разных масштабов — как те, что были признаны сегодня LEAD — они постоянно совершенствуют свои показатели устойчивости и принимают меры для создания лучшего мира».

Впервые статус Global Compact LEAD был присвоен ФосАгро в 2019 году. Сейчас во всем мире им обладает только 41 компания. Для получения статуса LEAD компания должна быть участником по крайней мере двух Платформ Действий Глобального Договора, чтобы продемонстрировать взаимодействие компании с Глобальным договором ООН и приверженность определению и развитию практик лидерства в соответствии с десятью принципами и глобальными целями и представить отчет о прогрессе в реализации десяти принципов Глобального Договора ООН.

«Статус лидера Глобального Договора ООН является свидетельством приверженности ФосАгро принципам Договора в области охраны окружающей среды, прав человека, трудовых отношений и борьбы с коррупцией, — отмечает генеральный директор Группы «ФосАгро» Андрей Гурьев. — Устойчивое развитие обозначено в качестве приоритетного направления Стратегии развития ФосАгро до 2025 г. Мы намерены достичь дальнейшего прогресса в этой области и продолжим вносить важный вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашей планеты, поставляя экологичные минеральные удобрения, не содержащие концентраций тяжелых металлов, фермерам в 102 страны мира».

ФосАгро продемонстрировала свою приверженность Глобальному Договору ООН, приняв участие в Платформах Действий «Отчетность в сфере ЦУР» и «Пути низкоуглеродного устойчивого развития».

Каждая Платформа Действий Глобального Договора ООН объединяет деловые круги, местные сообщества Глобального Договора, ведущих экспертов, гражданское общество, региональные правительства и партнеров ООН для решения сложных и взаимосвязанных вопросов, а также применения инноваций в областях Целей устойчивого развития (ЦУР). Сообщение о достигнутом прогрессе ФосАгро и другая информация доступны в профиле участника на веб-сайте Глобального Договора ООН.

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