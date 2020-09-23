Нью-Йорк, США, , 16:26 — REGNUM Восстановления мирового банковского сектора до докризисных уровней не следует ожидать раньше 2023 года. Об этом говорится в опубликованном 23 сентября прогнозе международного рейтингового агентства S&P Global Ratings.

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«Мы не ожидаем, что крупнейшие банковские секторы мира, включая большинство стран G20, вернутся к показателям, наблюдавшимся до пандемии COVID-19, ранее 2023 года», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается также, что за период с начала пандемии S&P предприняло более 300 негативных рейтинговых действий в отношении финансовых организацию по всему миру. При этом аналитики агентства считают, что многим из этих организаций будет сложно вернуться к докризисным рейтингам.