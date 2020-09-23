Москва, 23 сентября 2020, 16:17 — REGNUM Общенациональный план действий в сфере экономики, работу над которым завершает правительство РФ, едва ли даст какой-то значимый позитивный эффект. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что данный план обеспечит «восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике».
Кроме того, как пояснил Хазин, вся система управленческих отношений между подразделениями так устроена, что реализовать конкретные осмысленные решения организационно невозможно.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хазин заявил, что до пандемии коронавируса в российской экономике не было почти никаких позитивных процессов.
Читайте ранее в этом сюжете: «Ничего не может!»: Хазин усомнился в самостоятельности Мишустина
Читайте развитие сюжета: Мишустина призвали к ясной терминологии и конкретным цифрам