Москва, , 16:17 — REGNUM Общенациональный план действий в сфере экономики, работу над которым завершает правительство РФ, едва ли даст какой-то значимый позитивный эффект. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что данный план обеспечит «восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике».

«Я от реализации этого общенационального плана не жду ничего, — сказал Хазин. — Я не считаю, что этот план может дать какой-то эффект. В первом варианте этого плана единственным содержательным пунктом была либерализация валютного контроля. То есть вывод капитала. Объясните мне источник средств для восстановления экономики. Минфин РФ денег не дает. Налоги растут. Мне очевидно, что правительство ничего делать не будет. Просто потому, что в нем слишком сильны либеральные силы».

Кроме того, как пояснил Хазин, вся система управленческих отношений между подразделениями так устроена, что реализовать конкретные осмысленные решения организационно невозможно.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хазин заявил, что до пандемии коронавируса в российской экономике не было почти никаких позитивных процессов.

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