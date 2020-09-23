Москва, , 16:16 — REGNUM Востребованность программы развития сельских территорий в дальнейшем будет только возрастать, заявил вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев («Единая Россия»), комментируя встречу президента РФ с членами Совфеда.

Жюль Дюпре. Жнецы

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Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин призвал обратить особое внимание на программу развития сельских территорий и изыскать резервы для ее поддержки.

«Эта программа именно о быте, социальной сфере, жилье, всего, что касается жизни человека. Поэтому Госдума РФ совместно с Минфином при рассмотрении проекта федерального бюджета на последующие три года проработает вопрос изыскания дополнительных средств на поддержку этой программы, ведь она имеет ярко выраженную социальную направленность», — заявил Гордеев.