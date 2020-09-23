Москва, , 16:12 — REGNUM До пандемии коронавируса в российской экономике не было почти никаких позитивных процессов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил экономист Михаил Хазин. Так он прокомментировал слова премьер-министра России Михаила Мишустина о необходимости «перезапустить позитивные процессы и продолжить движение вперёд» и о том, что в правительстве РФ понимают, как распространение коронавируса повлияло на динамику развития экономики.

«Позитивных процессов не было. То есть они были очень локальными. И они не объединялись. Не было системного похода. Восстанавливать нечего. А что касается понимания, то, может быть, Мишустин и понимает. А вот Силуанов и Набиуллина ничего понимать не хотят. А Мишустин без Силуанова и Набиуллиной сделать ничего не может», — сказал Хазин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что правительство РФ завершает работу над общенациональным планом действий в сфере экономики.

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