Чебоксары, , 16:01 — REGNUM В Чувашии в ходе реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов выявлены «проблемные вопросы», в числе которых — долги населения по оплате взносов. Об этом ИА REGNUM сообщили в аппарате главного федерального инспектора по республике по итогам координационного совещания с руководителями территориальных органов власти.

В ходе заседания был представлен предварительный анализ реализации республиканской программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014−2043 годы. Главный федеральный инспектор по Чувашии Геннадий Федоров акцентировал внимание на проблемах.

«Имеются следующие проблемные вопросы: отсутствие достоверных сведений о техническом состоянии домов, несвоевременная разработка проектно-сметной документации, ненадлежащая организация, планирование и оперативное решение возникших вопросов, нарушение сроков выполнения ремонтных работ.

Ещё одной проблемой является организация региональным оператором работы по взысканию задолженности по оплате взносов с собственников помещений. По состоянию на 1 сентября, задолженность составляет 631,6 млн рублей, из них просроченная — 563,3 млн рублей», — цитируют в ведомстве Геннадия Федорова.

Органам власти поручено усилить контроль за работой регионального фонда капитального ремонта, а правоохранителям — продолжить «надзорные мероприятия» при реализации республиканской программы капремонта многоквартирных домов.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября правительство Чувашии приняло решение об увеличении с 2021 года размера взноса за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов с 6,3 до 6,53 рублей (на 3,65%) за 1 кв. метр. В минстрое республики сослались на принятую программу капремонта, где сумма расходов заложена с увеличением. Глава Чувашии Олег Николаев поддержал это решение, считая увеличение платы с жильцов «техническим решением».

По данным минстроя Чувашии, прогнозируемый объем поступлений взносов на капитальный ремонт в 2021 году составит около 831 млн рублей.

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