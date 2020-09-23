Москва, , 16:00 — REGNUM Цены на нефть, 23 сентября начав торговый день с довольно глубокого падения, во второй половине дня перешли к очень слабому и неуверенному росту, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Так, сегодня ближе к вечеру цена нефти марки Brent выросла на 0,09% до $42,16 за баррель, а WTI — на 0,05% до $39,83 за баррель.

Ливийский фактор по-прежнему держит нефтяные котировки под давлением. Национальная нефтяная компания Ливии объявила, что отгрузка нефти из вновь открывшегося нефтеналивного порта Зувейтина достигнет в ближайшее время 1 млн б/с.

В связи с этим эксперты ОПЕК уже предупреждают, что странам ОПЕК придётся дополнительно сокращать добычу нефти, чтобы выполнить условия соглашения ОПЕК+.

Цены на нефть ждут развития ситуации и пока не особо стремятся вверх. На сегодня прогнозируется ценовой коридор по Brent в $42−43 за баррель», — полагает эксперт.

Читайте также: Нефть сделала остановку перед дальнейшим снижением