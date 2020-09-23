Ярославль, , 15:45 — REGNUM Комплекс зданий бывшей ярославской табачной фабрики «Балканская звезда» приобрело ООО «ЭКО». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Владельцами ООО «ЭКО» является семья Галагаевых. Ярославский бизнесмен Владимир Галагаев являлся собственником фабрики до 2004 года, когда предприятие было продано концерну «Алтадис», который впоследствии вошёл в состав «Империал Тобакко». Однако с 2017 года производство табачных изделий в Ярославле было прекращено.

«Подробности сделки не разглашаются. По информации владельцев ООО «ЭКО», в настоящее время планы в отношении приобретенного имущественного комплекса ЗАО «Империал Тобакко Ярославль» находятся в стадии проработки. Возобновление табачного производства новым собственником не планируется», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Таким образом семья Галагаевых вновь получила контроль над имуществом бывшей табачной фабрики. Это первый подобный случай в новейшей истории. За последние 20 лет ярославские активы последовательно переходили федеральным и международным компаниям.

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