София, , 15:42 — REGNUM Строительство газопровода «Балканский поток» на болгарской территории подошло к заключительному этапу. Об этом премьер-министр Болгарии Бойко Борисов написал 23 сентября на своей странице в Facebook после облёта трассы газопровода на вертолёте.

«Проект входит в свою финальную фазу», — отметил Борисов.

Он добавил, что в Болгарии подготовлены все необходимые для строительства трубы, они уложены вдоль трассы протяженностью 474 км. На строительстве задействованы более 2,5 тыс. работников из разных стран, привлечено более 1,4 тыс. единиц тяжёлой строительной и специализированной техники.

Завершённый «Балканский поток» сделает Болгарию стратегическим газовым хабом в регионе и гарантирует диверсификацию газовых поставок, отметил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, «Балканский поток» фактически продолжает «Турецкий поток» на территории Болгарии.

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