Нижний Новгород, , 15:44 — REGNUM Из-за ограничительных мер в период пандемии в Нижегородской области процесс цифровизации шел ускоренными темпами. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, выступая 23 сентября на пятой конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

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Чиновник отметил развитие таких цифровых сервисов, как портал «Карта жителя Нижегородской области».

«На пике на нем зарегистрировались около 4,5 миллионов человек. Конечно, часть — это те, кто разово пользовался порталом, но с большинством есть возможность обратной связи. Мы заняли 3 место по экспорту IT-услуг в стране, а количество IT-компаний с 2019 года выросло на 25%. Основной вызов — это подготовка кадров и создание комфортных условий для работы», — сказал Никитин.

В мероприятии участвовали министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, генеральный директор «Ростех» Сергей Чемезов, генеральный директор «Росатом» Алексей Лихачёв, заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Ольга Голодец и другие.