Тбилиси, , 15:41 — REGNUM Курс лари на валютном рынке в последнее время регулярно снижается из-за того, что в Грузии начался предвыборный период, а также сложилась неопределенная ситуация из-за новостей о распространении коронавируса. Об этом глава Нацбанка Грузии Коба Гвенетадзе 23 сентября написал на своей странице в соцсети Facebook.

«После преодоления неопределенности вокруг пандемии и завершения традиционного для предвыборной агитации ажиотажа курс вернется к отметке равновесия», — отметил Гвенетадзе.

Он также заявил, что, проводя валютные интервенции Нацбанк Грузии не пытается укрепить курс лари. Это делается только, чтобы обеспечить национальный рынок валютой.

«Хочу напомнить вам, что в Грузии действует режим плавающего обменного курса, который является оптимальным выбором для такой небольшой открытой экономики, как наша», — написал глава Нацбанка.

Стоит отметить, что накануне один из лидеров партии «Единое национальное движение» Роман Гоциридзе обвинил Национальный банк Грузии в бесполезных валютных интервенциях, поскольку кур лари в последнее время падает.

Сначала года на валютные торги Нацбанк Грузии выставил около $410 млн. Сегодня планируется продать еще $40 млн. В сентябре курс лари снизился примерно на 6%.

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