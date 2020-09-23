Ульяновск, , 15:38 — REGNUM В Ульяновской области подан иск о признании банкротом «Барышского мясокомбината». Соответствующее заявление зарегистрировано в Арбитражном суде, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на картотеку суда.

Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области Kad.arbitr.ru

С судебным иском вышло общество «Агрохолод» из Ростовской области, в качестве ответчика заявлен ООО «Барышский мясокомбинат» (г. Ульяновск). Заявитель просит суд признать ответчика банкротом, указав задолженность в размере 1 308 040 рублей.

Иск зарегистрирован в Арбитражном суде Ульяновской области 15 сентября, дело пока не принято в производство.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ульяновские энергетики вышли с исками в суд в отношении димитровградского МУП «Гортепло» и МУП «Водоканал-Новоульяновск». Заявитель требует признать муниципальные предприятия банкротами.

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