Нижний Новгород, , 15:38 — REGNUM Второй пакет мер поддержки российской IT-отрасли могут представить в октябре 2020 года, сообщил 23 сентября глава Минцифры Максут Шадаев.

«Я думаю, что в середине-конце октября», — сказал он в кулуарах конференции «Цифровая индустрия промышленной России», отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Российской Федерации приняты беспрецедентные меры по налоговой поддержке IT-компаний в виде снижения ставки по налогу на прибыль с 20% до 3%. Важные решения приняло правительство РФ в 2020 году.

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