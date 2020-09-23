Ростов-на-Дону, , 15:29 — REGNUM Компания «Экосервис» может лишиться статуса регионального оператора Ростовской области из-за мусорного коллапса в северных районах. Кроме того, у организации есть долги перед партнёрами.

Мусорный полигон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Действуйте порешительнее, если они взяли обязательства, то должны работать. Если пришли люди, которые решили просто деньги заработать, не нужно их держать. Не нужны такие партнёры Ростовской области», — обратил внимание на проблему донской губернатор Василий Голубев (цитата 1rnd.ru).

ИА REGNUM отмечает, что министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области заключило соглашение с ООО «Экосервис» об осуществлении деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Миллеровского межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса в марте 2018 года. Зоной деятельности регоператора являются Верхнедонский, Шолоховский, Чертковский, Боковский, Миллеровский, Тарасовский и Кашарский районы.