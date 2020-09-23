Москва, , 15:20 — REGNUM Экономический кризис, который в настоящее время переживает РФ, носит более системный характер, чем все прежние. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил руководитель Центра региональной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Владимир Климанов. Так он прокомментировал слова первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова, который сказал, что «кризис в России, вызванный пандемией коронавируса, не приобрёл системного характера».

«Несмотря на то, что выход из кризиса происходит быстрее, чем эксперты прогнозировали еще несколько месяцев назад, нельзя недооценивать его масштабы, — сказал Климанов. — Эффекты от падения производства и, что не менее важно, спроса полностью пока не проявились. В этом смысле нынешний кризис носит более системный характер, чем предыдущие».

Что касается инфляции, то, как пояснил Климанов, в условиях падения спроса рост цен на товары и услуги замедлился, поэтому ее уровень по итогам года наверняка будет невысоким.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Белоусов заявил, что в РФ «удалось локализовать кризис» и «он не приобрёл всеохватного системного характера».