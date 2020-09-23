Москва, , 15:16 — REGNUM Банковский бизнес небольших размеров продолжает оставаться непривлекательным. Тенденция к сокращению общей численности кредитных организаций продолжается и в 2020 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM заведующий лабораторией «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им Г.В. Плеханова Денис Домащенко, комментируя заявление главы АКРА о сокращении количества банков.

«На 1 сентября 2020 года в России действует 378 коммерческих банка. Из них 252 обладают универсальными лицензиями, 126 — базовыми.

С начала 2020 года закрылись 14 универсальных банков и 10 банков с базовой лицензией. Темпы сокращения количества банков обоих групп примерно сопоставимы, что поднимает вопрос об эффективности проведенной структурной реформы банковского сектора последних лет.

Рекордным стал июль 2020 года, когда регулятор аннулировал четыре лицензии по решению собственников банков. При этом он отозвал по своему решению только три лицензии.

Всего летом 2020 года по своей инициативе сами собственники закрыли шесть банков, а Банк России — три. Продолжают уходить с рынка банки за пределами второй сотни с незначительным размером активов.

Снижение количества банковских филиалов продолжается также высокими темпами. С начала года их численность снизилась на 68 единиц (более 11% от общего количества). По сравнению с началом текущего года меньше на 2% стало число дополнительных банковских офисов.

И если в предыдущие годы этот процесс был связан с принудительным отзывом лицензий Банком России в ответ на неудовлетворительное финансовое состояние банков или нарушение ими законодательства, то в 2020 году превалируют самостоятельные решения владельцев банковского бизнеса о собственном закрытии», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, около 100 российских банков уйдут с рынка в течение трех лет. Такой прогноз дает глава рейтингового агентства АКРА, экс-зампред ЦБ РФ Михаил Сухов.

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