Стокгольм, , 15:25 — REGNUM Шведский банк SEB причастен к отмыванию денег, поступающих «от коррумпированных российских политиков и организованной преступности». К такому выводу по результатам собственного расследования пришло новостное агентство SVT Nyheter.

Напомним, 20 сентября через американский новостной сайт BuzzFeed были слиты тысячи страниц внутренних документов FinCEN — специального подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями в составе министерства финансов США. Доступ к материалам в рамках Международного консорциума журналистов-расследователей получили и журналисты SVT.

Издание отмечает, что в 2014 году компания Changate Associated, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, получила сумму в размере 9,3 миллиона шведских крон ($1,05 млн) на свой банковский счёт в SEB в Эстонии. Деньги были отправлены британской подставной компанией Seabon, связующим звеном крупной цепочки по отмыванию денег из России.

«Российская сеть по отмыванию денег является целым механизмом, который перемещает деньги из России и других бывших советских республик на Запад так, чтобы избежать проверок, которые могли бы выявить источник денег», — заявил Грэм Барроу, один из ведущих мировых экспертов, занимающихся проблемой отмывания незаконных средств.

Сама компания Seabon упоминается в так называемых «отчётах о подозрительной деятельности», составляемых FinCEN. Документы, полученные журналистами SVT, показывают, как один из Нью-Йоркских банков ранее предупреждал, что компания является частью российского механизма по отмыванию денег, с помощью которого злоумышленникам уже удалось осуществить транзакции на сумму $9 миллиардов.

Журналисты SVT отмечают, что в последний раз российские схемы по отмыванию денег всплыли в связи с публикацией британским парламентом доклада о коррупции и влиянии России в Великобритании. Тогда отмывание денег из России классифицировалось как угроза национальной безопасности, потому что «отмытые деньги используются людьми, близкими к Кремлю, для влияния на западных политиков».