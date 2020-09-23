Подгорица, , 15:10 — REGNUM Показатель ВВП Черногории во втором квартале 2020 года (апрель, май, июнь) упал упал на 20,2%. Об этом говорится в отчете статистического управления Монстат.

Стоимость ВВП во втором квартале составила 900,5 миллиона евро, тогда как за аналогичный период прошлого года — 1,15 миллиарда.

Только Испания и Великобритания показали еще более драматичный спад ВВП среди стран Европы. У Испании ВВП во втором квартале упал на 22%, в Великобритании — на 22,8%.

Спад в среднем по ЕС составил 14%.