Астрахань, 23 сентября 2020, 15:08 — REGNUM Астраханская область станет одним из регионов, где пройдёт эксперимент по испытанию автономных беспилотных судов, сообщает РБК со ссылкой на заместителя главы Минпромторга РФ Олега Рязанцева.
Эксперимент должен начаться в октябре и продлиться до конца 2020 года. Если испытания пройдут успешно, российские суда смогут использовать системы дистанционного управления. Речь идёт в первую очередь о торговом судоходстве.
Применение беспилотных судов поможет решить проблему дефицита квалифицированных кадров в отрасли и снизить расходы перевозчиков.