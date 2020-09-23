Самара, , 15:21 — REGNUM Рабочее движение по правой стороне построенного путепровода на участке 974 км автодороги М-5 «Урал» открыто в Тольятти. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Сообщается, что сейчас движение транзитного транспорта, который следует в направлении Самары, идёт от поста ГИБДД на плотине Жигулёвской ГЭС в прямом направлении без заезда в Тольятти.

Водители автотранспортных средств, которые едут из Москвы в Самару, теперь могут двигаться по построенному путепроводу прямо. При этом им не нужно поворачивать направо на ул. Куйбышева.

Отмечается, что это будет способствовать снижению транспортной нагрузки на дороги в Тольятти. Водителям автомобилей, которые едут из Жигулёвска в Тольятти, нужно также поворачивать направо на ул. Куйбышева после поста ГИБДД.

Движение по направлению из Самары в Москву осуществляется в прежнем режиме, без заезда на строящийся путепровод.

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