Москва, , 15:07 — REGNUM Если в России будет расти налоговое обложение, то ее привлекательность для иностранных инвесторов существенно снизится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Чередниченко. Так он прокомментировал слова руководителя Сбербанка Германа Грефа, который выступил против повышения в РФ налогов.

«Уровень налоговых ставок для корпоративного сектора в России относительно ряда стран Европы и США выглядит весьма умеренным, — сказал Чередниченко. — Но в случае его увеличения или введения новых видов сборов, привлекательность страны для иностранных инвесторов существенно снизится. Причем по двум причинам. Во-первых, упадет привлекательность российского инвестиционного климата. Долгосрочное планирование деятельности в нашей стране станет весьма проблематичным».

Во-вторых, как пояснил Чередниченко, с расчетной точки зрения, маржинальность инвестиций пойдет на снижение, что также может отпугнуть внешних инвесторов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чередниченко заявил, что ведущие экономики мира сейчас идут по пути снижения налоговой нагрузки, и России следует воспользоваться этим опытом.

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