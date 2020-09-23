Москва, , 15:11 — REGNUM Объём поставок российских самолётов на внутренний и внешний рынки сократился почти на 40% в 2019 году. Об этом говорится в заключении Счётной палаты на отчёт правительства об исполнении федерального бюджета 2019 года.

В 2018 году Россия поставила 121 свой самолёт, годом позже — 73 самолета. Вертолёты в 2018 году поставлены в количестве 169 единиц, в 2019 году — в количестве 153 единиц. Авиадвигателей поставлено почти столько же: 841 штука против 846 штук в 2018 году.

В парке крупнейших российских авиаперевозчиков отечественных самолётов стало на 5% меньше. Вместо 13% в 2018 году — 9%. На мировом рынке самолетов гражданской авиации доля российских поставок составила 1%, в мировом производстве вертолётов — 19%.

Доля поставок российских авиационных двигателей для гражданских самолетов в мире составила 0,4% при запланированных в 2020—2025 годах 1,6−4,5%. В случае с вертолётными двигателями показатель составил 8%.

Счётная палата заключила, что исполнение госпрограммы по развитию авиапромышленности РФ до 2025 года за 2019 год было низкоэффективным. Уровень выполнения всех показателей госпрограммы едва превысил 40%.

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