Бишкек, 23 сентября 2020, 14:49 — REGNUM Представители Европейского союза передали службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Киргизии спецоборудования, предназначенного для усиления борьбы с наркопреступностью.
Антинаркотическое подразделение получило современные GPS-трекеры на сумму €25 тысяч (более 2,2 млн рублей), применяемые правоохранительными органами стран Евросоюза.
Отмечается, что оборудование предоставлено киргизстанским милиционерам в рамках проекта «Меры ЕС по вопросам противодействия наркотикам и организованной преступности», который с января 2017 года реализуется в странах, расположенных вдоль «Героинового пути» — в Грузии, на Украине, в Танзании, в Пакистане и в Киргизии.
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