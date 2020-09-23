Москва, 23 сентября 2020, 14:43 — REGNUM На сегодняшний день в России действует более 350 банков. Сокращение их количества на 100 единиц означает уход с рынка практически трети участников, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель компании «E.M.FINANCE» Евгений Марченко, комментируя заявление главы АКРА.
Как сообщало ИА REGNUM, около 100 банков в РФ в ближайшие три года уйдут с рынка, считает глава «Аналитического кредитного рейтингового агентства» (АКРА), экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.
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