Москва, , 14:43 — REGNUM На сегодняшний день в России действует более 350 банков. Сокращение их количества на 100 единиц означает уход с рынка практически трети участников, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель компании «E.M.FINANCE» Евгений Марченко, комментируя заявление главы АКРА.

«Это колоссальное количество для любого сектора. Однако если посмотреть статистику, начиная с 2014 года, примерно 100 банков закрывается в России ежегодно. Это говорит о явной тенденции к централизации финансового сектора.

Вероятно, большая часть небольших организаций будет поглощена другими крупными игроками рынка.

В свою очередь это пойдет на пользу добросовестным клиентам. Ведь в противном случае, процедура отзыва лицензии и выплаты полагающихся средств занимает от полугода», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, около 100 банков в РФ в ближайшие три года уйдут с рынка, считает глава «Аналитического кредитного рейтингового агентства» (АКРА), экс-зампред ЦБ Михаил Сухов.

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