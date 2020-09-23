Бишкек, , 14:39 — REGNUM Представители Программы развития ООН в преддверии парламентских выборов передали центральной избирательной комиссии Киргизии биометрические комплексы для идентификации избирателей.

Оборудование предоставлено в рамках программы «Поддержка выборов в Киргизии 2020 — 2021», реализуемого при финансовой поддержке правительства Японии. Также ПРООН организовала тренинги для обучения сотрудников киргизстанского центризбиркома.

«Проведение честных и справедливых выборов является одной из гарантий развития демократии. С 2010 года Киргизия достигла определенных успехов в этом направлении благодаря внедрению ИТ-оборудования в избирательный процесс и продолжает укреплять этот успех», — заявила постпред ПРООН в республике Луиз Чамберлен на церемонии передачи оборудования.

ИА REGNUM напоминает, что парламентские выборы в Киргизии назначены на 4 октября 2020 года. На 120 депутатских мандатов претендуют кандидаты от 16 политических партий.