Воронеж, , 14:28 — REGNUM Более 704 млн рублей будет направлено на разработку документации и собственно работы по реконструкции спортивной арены для футбольного клуба «Факел», сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные аукционной документации 23 сентября.

Тендер на «Выполнение подрядных работ по разработке рабочей документации и реконструкции объекта: «Реконструкция стадиона АО СК «Факел», расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, 1а» размещён 21 сентября, заявки от претендентов принимают до 14 октября.

Заказчиком выступает АО «Спорткомплекс «Факел», начальная (максимальная) цена контракта — 704 млн 028 тыс. 055 рублей. Из этой суммы 126,09 млн планируется выделить до конца 2020 года, ещё 577,9 млн — в 2021 году.

Как сообщало ИА REGNUM, реконструкцию стадиона «Факел», который должен стать запасным стадионом для ФК «Факел» на время проведения реконструкции Центрального стадиона профсоюзов, анонсировали летом 2020 года, работы планируется провести за год.

Планируется демонтировать существующую трибуну и установить новую монолитную с подтрибунными помещениями, общая вместимость стадиона составит 8005 мест. Также предполагается устройство нового футбольного поля с искусственным покрытием, системой обогрева и дренажной системой, а также прожекторным освещением, информационным табло. На стадионе будет оборудовано также четыре контрольно-пропускных пункта, 12 касс продажи билетов, помещения для хранения запрещенных к проносу болельщиками предметов.

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