Москва, , 14:22 — REGNUM Критическая зависимость от колебаний цен на углеводороды для России осталась в прошлом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 23 сентября в ходе встречи в сенаторами в Кремле.

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"У нашей экономики, бюджета сейчас уже нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок», — подчеркнул глава государства.

Он отметил, что доходы от продажи углеводородов — основные для страны, но прежней критической зависимости от колебаний на глобальных рынках нет. В период пандемии, добавил Путин, государству удалось существенно увеличить расходы благодаря низкому уровню госдолга и резервам, накопленным ранее.

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