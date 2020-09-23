Андижан, Узбекистан, , 14:16 — REGNUM В Андижанской области Узбекистана запустят эксперимент по выдаче ипотечных кредитов в упрощенной форме. Это следует из постановления правительства, опубликованного в национальной базе данных законодательства республики.

Жители региона смогут получить ипотеку на строительство индивидуального жилья. Банки будут предоставлять льготный период на шесть месяцев. При расчете кредитоспособности будут учитываться премиальные и пенсионные выплаты, а также другие доходы.

Напомним, в 2019 году президент Азиатского банка развития (АБР) Такехико Накао заявил, что банк готов выделить Узбекистану $500 млн на развитие рынка ипотечного кредитования.

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