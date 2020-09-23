Москва, , 14:16 — REGNUM В России бедность продолжает расти и достигнет к концу года 19,5 млн человек. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 сентября, об этом со ссылкой на Росстат сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме.

«Бедность растет на 1,5 млн человек и достигнет 19,5 млн человек», — привел он данные.

Он призвал фокусировать внимание на эту группу населения и предлагать меры поддержки.

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